Военкор сообщил об обстреле Херсонской области

Военкор Тимашев сообщил об обстреле Новой Каховки в Херсонской области со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Новая Каховка. Об этом в среду, 21 декабря, сообщил военный корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

По предварительным данным, после обстрела города в Херсонской области погибли два человека, сказал Тимашев. До этого член Общественной палаты России, внештатный советник врио губернатора региона Александр Малькевич сообщил, что ВСУ наносят удары по городам Херсонской области в определенной последовательности.

По словам Малькевича, города подвергаются обстрелу по кругу, как по графику. «Понедельник — удар по Голой Пристани, вторник — Новая Каховка, среда — Алешки», — уточнил Малькевич. Он добавил, что подобная тенденция наблюдается уже вторую неделю подряд.

20 октября президент России Владимир Путин ввел военное положение в новых регионах — Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Главы этих российских регионов будут вправе создать штабы для координации работы по повышению безопасности жителей. Также на местах будут созданы отряды территориальной обороны.