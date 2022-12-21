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15:08, 21 декабря 2022Россия

Путин заявил об активном использовании военного потенциала НАТО против России

Путин заявил, что против России используется военный потенциал почти всех стран НАТО

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Против России активно используется военный потенциал и возможности почти всех основных стран НАТО. Об этом заявил президент Владимир Путин в рамках выступления на коллегии Минобороны. Трансляцию мероприятия ведет официальный Telegram-канал пресс-службы Кремля.

По словам президента, несмотря на это, российские военнослужащие «уверенно и шаг за шагом решают поставленные задачи», которые, как заверил глава государства, будут выполнены на всей территории России, включая новые регионы.

В ноябре министр обороны Сергей Шойгу заявил, что численность группировки НАТО у границ России в Восточной и Центральной Европе с февраля 2022 года выросла в 2,5 раза до 30 тысяч человек. По его словам, многонациональные батальонные тактические группы создаются в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

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Константин Лысяков
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