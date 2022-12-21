Россияне посчитали рациональным забрать деньги из банков

ВЦИОМ: каждый третий россиянин посчитал рациональным забрать деньги из банка

Каждый третий россиянин (35 процентов) посчитал рациональным в настоящий момент забрать деньги из банка. Об этом свидетельствуют данные недавнего опроса ВЦИОМ, они опубликованы на сайте центра.

Аналитики констатировали, что за два года показатель сократился на 11 процентных пунктов. Они предположили, что это связано со «стабилизацией инвестиционных стратегий после пандемии». При этом отложить имеющиеся свободные деньги на банковский счет в настоящее время считают хорошим вариантом почти столько же сограждан (34 процента), а остальные затруднились с ответом на подобный вопрос.

Всероссийский опрос был проведен в октябре в рамках телефонного интервью среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Ранее стало известно, что только за сентябрь объем средств населения в российских банках сократился на 458 миллиардов рублей, или 1,4 процента. Деньги снимали граждане, решившие покинуть страну в новых обстоятельствах. Кроме того, россияне традиционно снимают наличные в период неопределенности, но когда ситуация успокаивается, возвращают их в банки.

В недавнем разговоре с «Лентой.ру» генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев рассказал, что в случае формирования мультивалютных накоплений лучше выбирать доллар, поскольку евро в среднесрочной перспективе может ослабевать к американской валюте ввиду кризиса, который переживает еврозона. Другие валюты, например, дирхам и юань, хоть и менее токсичны, но и менее удобны.