Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:18, 21 декабря 2022Бывший СССР

В Грузии раскрыли результаты исследования организма Саакашвили

В Грузии заявили, что в организме экс-президента страны Саакашвили нет отравляющих веществ

Фото: Стрингер / РИА Новости

Исследование организма бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили показало, что его отравление не подтвердилось. У экс-главы отсутствуют токсические вещества, превышающие норму. Об этом рассказал глава медицинского департамента Специальной пенитенциарной службы грузинского Минюста Малхаз Урткмелидзе, передает ТАСС.

«У меня в руках та часть токсикологического исследования, которое было проведено в одной из лабораторий в Америке, и которое представил центр "Эмпатия". (...) Никакое отравление не подтверждается, по их же документам. (...) То есть этим же документом подтверждается, что тут токсичных веществ в отравляющих количествах в организме нет», — сообщил он. Согласно данным лаборатории, на которые сослался Урткмелидзе, результат ниже нормы.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что республика готова принять Саакашвили, гарантировать его безопасность и надлежащее обращение. «Невозможно смотреть, как человек, которого ты знаешь, умирает в прямом эфире», — написал он. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский призвал грузинские власти отпустить Саакашвили на лечение за границу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Матвиенко оценила вероятность скорых переговоров с Украиной
Медведев продемонстрировал знание китайского языка на встрече с Си Цзиньпином
Напавшего на четырех девушек насильника отправят на принудительное лечение
Минобороны России отчиталось о занятии выгодных высот на донецком направлении
Российские войска уничтожили украинскую самоходную установку «Бук-М1»
Минобороны утвердило техническое задание по экипировке «Легионер»
Курсам доллара и евро предрекли откат
Названа главная цель визита Зеленского в США
В Совфеде допустили ограничение срока пребывания подозреваемых в СИЗО
Роботов-пылесосов обвинили в слежке за людьми
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.