В Грузии раскрыли результаты исследования организма Саакашвили

В Грузии заявили, что в организме экс-президента страны Саакашвили нет отравляющих веществ

Исследование организма бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили показало, что его отравление не подтвердилось. У экс-главы отсутствуют токсические вещества, превышающие норму. Об этом рассказал глава медицинского департамента Специальной пенитенциарной службы грузинского Минюста Малхаз Урткмелидзе, передает ТАСС.

«У меня в руках та часть токсикологического исследования, которое было проведено в одной из лабораторий в Америке, и которое представил центр "Эмпатия". (...) Никакое отравление не подтверждается, по их же документам. (...) То есть этим же документом подтверждается, что тут токсичных веществ в отравляющих количествах в организме нет», — сообщил он. Согласно данным лаборатории, на которые сослался Урткмелидзе, результат ниже нормы.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что республика готова принять Саакашвили, гарантировать его безопасность и надлежащее обращение. «Невозможно смотреть, как человек, которого ты знаешь, умирает в прямом эфире», — написал он. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский призвал грузинские власти отпустить Саакашвили на лечение за границу.