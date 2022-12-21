В США назвали ошибкой утверждение Линн Трейси новым послом в России

Сенатор США Пол назвал ошибкой утверждение Трейси новым послом в РФ из-за позиции по НАТО

Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол назвал ошибкой утверждение кандидатуры Линн Трейси на пост нового посла США в России. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

Политик заявил, что считает ошибкой со стороны Вашингтона направить в Россию дипломата, выступающего за вступление Украины и Грузии в НАТО.

Пол ранее проголосовал против назначения Трейси на эту должность. Он стал одним из двух конгрессменов, высказавшихся против. Остальные сенаторы поддержали ее кандидатуру.

Ранее стало известно, что американские сенаторы утвердили назначение сотрудницы госдепартамента Линн Трейси на должность нового посла США в России. На эту должность дипломата выбрал американский президент Джо Байден.

Трейси ранее заявляла, что поддерживает политику ужесточения санкций в отношении Москвы. В случае назначения она станет первой женщиной на посту посла США в России.