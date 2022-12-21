Российская синхронистка ответила на вопрос о депрессии после ухода из спорта

Синхронистка Алла Шишкина заявила, что у нее нет жесткой депрессии после ухода из спорта

Российская синхронистка, трехкратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина в интервью «Ленте.ру» рассказала об эмоциях от завершения спортивной карьеры.

По словам Шишкиной, объявившей об уходе из спорта в августе 2021 года, пока ей не удалось полностью привыкнуть к жизни без выступлений. «Жить по-новому начала, но мозги еще не перестроились. Работаю над этим, в том числе и с психологом. Вообще считаю, что всем спортсменам, которые заканчивают этот путь, хорошо бы поработать со специалистом, чтобы этот переход был мягче», — заметила она.

Экс-спортсменка также ответила на вопрос о постолимпийской депрессии, от которой иногда страдают атлеты высокого уровня. «А жесткой депрессии у меня нет, думаю, потому, что я очень устала от спорта. Всего, чего можно, я добилась, поэтому какого-то сожаления или фантомных болей не чувствую», — объяснила Шишкина.

Она заметила, что единственная проблема в том, что за многие годы в спорте она привыкла к жизни по расписанию. «А сейчас у меня все совершенно по-другому. Бывают очень загруженные дни, когда я с утра и до вечера что-то делаю, а бывают — свободные, и в такие моменты я думаю, чем же себя занять. В спорте такого не было. Там ты на месяц вперед знаешь, что тебя ждет», — заключила экс-синхронистка.

Шишкина выиграла золотые медали в группе на Олимпийских играх в 2012-м, 2016-м и 2021 году и стала 14-кратной чемпионкой мира.