Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:34, 21 декабря 2022Экономика

Швейцария присоединилась к мерам ЕС по экономии энергии

Федеральный совет Швейцарии заявил о решении принять меры ЕС по экономии энергии

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Для борьбы с энергетическим кризисом Швейцария решила ввести в стране те же меры по экономии энергии, которые запланировал Евросоюз (ЕС). О присоединении Берна к мерам блока сообщает Федеральный совет страны.

Речь идет о сокращении потребления топлива. В пресс-релизе указано, что Швейцария пошла на такой шаг на добровольной основе. Меры позволят снизить спрос с января по март 2023 года и с ноября по декабрь 2023 года на 10 процентов по сравнению со средним показателем за последние пять лет. Кроме того, с января по март следующего года потребление электроэнергии в пиковые периоды должно быть снижено в среднем на пять процентов.

Организация также постановила продолжить кампанию по сокращению потребления топлива до зимы 2023-2024 года. Страна планирует начать реализацию подготовительных мер уже сейчас, поскольку ситуация с поставками топлива для следующей зимы остается неопределенной.

Материалы по теме:
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти. Сможет ли она выжить без нее?
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти.Сможет ли она выжить без нее?
6 декабря 2022
На крови. История фанатки Стива Джобса, которая обманула миллионеров и провернула крупнейшую аферу современности
На крови.История фанатки Стива Джобса, которая обманула миллионеров и провернула крупнейшую аферу современности
19 декабря 2022

При этом Швейцария решила отказаться от мер, направленных на сдерживание растущих цен на электроэнергию, ввиду более низкого уровня инфляции и более стабильной экономической ситуации, чем в других странах Европы.

Успехи мер по экономии газа европейскими странами стали заметны в начале декабря — уровень запасов топлива в подземных хранилищах региона по итогам ноября достиг 92,8 процента, что почти на 11 процентных пунктов больше среднего показателя на ту же дату за последние пять лет. Однако, по некоторым данным, целей по экономии газа ряду стран Европы пока достигнуть не удается.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
Шойгу предложил изменить призывной возраст
Путин выразил уверенность в достижении всех целей Минобороны
Путин поддержал предложения Шойгу по структурным изменениям ВС России
Путин высказался о будущем Украины
Путин исключил милитаризацию России
Пенсионерка вышла замуж за возлюбленного после 60 лет разлуки
Путин признал наличие националистов в России
В TikTok начали гадать на замужество с помощью искусственного интеллекта
На Украине перекрыли канал отправки уклонистов за границу
Путин назвал трагедией происходящие на Украине события
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.