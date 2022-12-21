Швейцария присоединилась к мерам ЕС по экономии энергии

Федеральный совет Швейцарии заявил о решении принять меры ЕС по экономии энергии

Для борьбы с энергетическим кризисом Швейцария решила ввести в стране те же меры по экономии энергии, которые запланировал Евросоюз (ЕС). О присоединении Берна к мерам блока сообщает Федеральный совет страны.

Речь идет о сокращении потребления топлива. В пресс-релизе указано, что Швейцария пошла на такой шаг на добровольной основе. Меры позволят снизить спрос с января по март 2023 года и с ноября по декабрь 2023 года на 10 процентов по сравнению со средним показателем за последние пять лет. Кроме того, с января по март следующего года потребление электроэнергии в пиковые периоды должно быть снижено в среднем на пять процентов.

Организация также постановила продолжить кампанию по сокращению потребления топлива до зимы 2023-2024 года. Страна планирует начать реализацию подготовительных мер уже сейчас, поскольку ситуация с поставками топлива для следующей зимы остается неопределенной.

При этом Швейцария решила отказаться от мер, направленных на сдерживание растущих цен на электроэнергию, ввиду более низкого уровня инфляции и более стабильной экономической ситуации, чем в других странах Европы.

Успехи мер по экономии газа европейскими странами стали заметны в начале декабря — уровень запасов топлива в подземных хранилищах региона по итогам ноября достиг 92,8 процента, что почти на 11 процентных пунктов больше среднего показателя на ту же дату за последние пять лет. Однако, по некоторым данным, целей по экономии газа ряду стран Европы пока достигнуть не удается.