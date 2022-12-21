В Совфеде допустили ограничение срока пребывания подозреваемых в СИЗО
Срок пребывания подозреваемых в СИЗО не должен превышать одного года. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.
Она допустила, что сенаторы могут подготовить закон о жестком ограничении сроков содержания в СИЗО.
По мнению Матвиенко, аргументы для продления срока пребывания должны быть очень серьезными. «На мой взгляд, нужно сейчас провести широкие консультации и с Верховным судом, и с прокуратурой, с министерством юстиции для того, чтобы понять, нужен ли новый закон, нужны ли новые нормы, с тем, чтобы обеспечить вот это право человека, который является обвиняемым», — отметила она.
Спикер Совфеда сочла недопустимым то обстоятельство, если человек долго сидел в СИЗО. Матвиенко призвала рассматривать дела быстрее.
В августе во ФСИН рассказали о дефиците мест в российских СИЗО.