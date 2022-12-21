Швейцария расширила санкции против России

Швейцария добавила в санкционный список 141 человека и 49 компаний из России

Власти Швейцарии расширили санкции против России. Об этом сообщается в заявлении министерства экономики страны, пишет РИА Новости.

«Двадцать первого декабря федеральный департамент экономики, в ведении которого находятся санкции, расширил санкционный список в отношении России», — сообщили в ведомстве. По информации министерства, Берн добавил в список по новым рестрикциям 141 человека и 49 компаний из России.

Швейцарские власти подчеркнули, что приняли соответствующие решения Европейского союза в связи с тревожной ситуацией на Украине.

Ранее депутаты Европарламента от Финляндии Маури Пеккаринен и Элси Катайнен потребовали от Европейской комиссии гарантий того, что скандинавским регионам будет компенсирована потеря «ключевого инструмента регионального развития», вызванная негативным влиянием антироссийских санкций.