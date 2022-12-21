В Финляндии выдвинули ЕС требование из-за санкций против России

Депутаты ЕП от Финляндии потребовали гарантий компенсации потерь из-за санкций против РФ

Санкционная политика Европейского союза (ЕС) против России в текущих условиях неизбежна, однако она наносит существенный ущерб региональной экономике приграничных скандинавских территорий, заявили депутаты Европарламента (ЕП) от Финляндии Маури Пеккаринен и Элси Катайнен. Они потребовали от Европейской комиссии гарантий того, что этим регионам будет компенсирована потеря «ключевого инструмента регионального развития». Текст обращения Пеккаринена и Катайнен оказался в распоряжение «Ленты.ру».

«Исследование по заказу парламента "Политика сплочения в самых северных регионах ЕС" было представлено Комитетом по региональному развитию 25 октября 2022 года. В нем говорится, что российско-украинский конфликт демонстрирует важность дальнейшего человеческого и военного присутствия в малонаселенных районах скандинавских стран. Санкции ЕС — это неизбежный инструмент против России, но они оказали негативное влияние на эти регионы», — говорится в тексте.

Депутаты напомнили, что в восточных и северных регионах Финляндии пролегает внешняя граница с Россией общей протяженностью 1300 километров. По их словам, эти области «имеют существенное значение для ЕС в целом».

Ключевой элемент развития

«ЕК приостановила действие своих финансовых соглашений с Российской Федерацией. Целью программ Interreg NEXT на этапе планирования была поддержка сотрудничества в финско-российских приграничных регионах посредством рабочих и инвестиционных проектов. Понятно и необходимо, что сотрудничество с Россией не должно продолжаться, но прекращение проектов [в рамках взаимодействия с Россией] будет иметь последствия, особенно для Восточной и Северной Финляндии», — уточняется в обращении к ЕК.

Прекращение внешнего приграничного сотрудничества приведет к существенному уменьшению социально-экономических возможностей, а после прекращения работы программы сотрудничества с приграничными территориями регионы будут лишены ключевого инструмента регионального развития. Именно эти направления должны быть обеспечены финансированием Маури Пеккаринен, Элси Катайнен депутаты Европарламента

Парламентарии поприветствовали «четкий» сигнал ЕС о том, что политика сплочения может ответить на региональные вызовы. Вместе с тем они задались вопросом, не вредит ли данная политика описанным ранее регионам.

Гарантия компенсации

«Если станет очевидно, что политика сплочения усугубляет проблему в приграничных регионах, а не способствует ее решению, это может причинить вред легитимности политики сплочения в стране, которая является чистым вкладчиком [в фонды, реализующие эту политику]. Ситуацию в приграничных районах не облегчает и тот факт, что средства или значительная их часть направляются на сотрудничество между внутренними границами ЕС», — заявили Пеккаринен и Катайнен.

Таким образом, учитывая низкую вероятность возобновления сотрудничества с Россией, парламентарии обращаются к ЕК с вопросом, может ли она гарантировать компенсацию экономически пострадавшим регионам.

Какие практические меры ЕК намерена принять в будущие программные периоды, чтобы гарантировать, что восточные приграничные регионы ЕС получат от политики сплочения ресурсы, необходимые им для преодоления трудностей, вызванных геополитическими проблемами? Маури Пеккаринен, Элси Катайнен депутаты Европарламента

Ранее «Лента.ру» выяснила, что Финляндия потеряла более 300 миллионов евро из-за отсутствия туристов из России. В беседе с изданием вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, что особенно это сказалось на приграничных районах, которые во многом жили за счет туристов.