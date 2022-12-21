В TikTok начали гадать на замужество с помощью искусственного интеллекта

Пользовательницы TikTok начали гадать на замужество в 2023 году с помощью фильтра AI Manga

В социальной сети TikTok набрал популярность новый тренд, участницы которого в шутку утверждают, что нашли способ определить вероятность замужества в 2023 году. Для этого девушки используют фильтр под названием AI Manga, который при помощью нейросети превращает фотографии в картинки.

Сначала девушки, решившие погадать с помощью искусственного интеллекта, снимают на камеру свою правую руку, используя фильтр AI Manga. Затем фильтр превращает фотографии в изображения в аниме-стиле. Участницы флешмоба утверждают, что если на картинке, сделанной из снимка руки, на безымянном пальце появляется кольцо, то свадьба в 2023 году состоится.

«Говорят, если появится кольцо, то выйдешь замуж в 2023 году», — подписывают ролики пользовательницы TikTok. Если же нейросеть не сгенерировала кольцо на безымянном пальце, свадьбы в следующем году не будет, считают пользовательницы TikTok.

При помощи искусственного интеллекта пользователи TikTok также пытаются «найти» приведений: иногда эффект генерирует изображения с большим количеством людей, чем было на оригинальном снимке.

Ранее блогеры заметили «улучшающий» внешность фильтр во время съемки видео в TikTok. Приложение автоматически меняет черты лица и разглаживает кожу с помощью встроенного в интерфейс эффекта без согласия пользователей.