Под Тверью откроется выставка к 100-летию СССР

В 100-летию СССР в Торжке под Тверью откроется выставка, посвященная советской эпохе

Всероссийский историко-этнографический музей (ВИЭМ) представит под Тверью выставку, посвященную советской эпохе. Проект приурочен к 100-летию образования СССР, юбилейная дата будет отмечаться 30 декабря 2022 года. Об этом сообщила директор ВИЭМ Ирина Жукова, передает ТАСС.

По ее словам, на выставке будут освящены как плюсы, так и минусы советской эпохи, также будет затронута тема неоднозначного к ней отношения в обществе. Жукова подчеркнула, что для части взрослого населения — это тоталитарный «совок», а у других выставка может вызвать ностальгию. В свою очередь детям экспозиция будет интересна в рамках образовательного процесса.

Выставка откроется в Торжке 27 декабря на втором этаже «Дома России». Она разместится в пяти тематических залах. Первый будет посвящен становлению СССР. Там покажут карты государства 1922 года с республиками, текст союзного договора и портреты лидеров СССР. Кроме того, посетители выставки смогут ознакомится с достижениями советской эпохи, в частности, в

космической сфере и телевидении, и с негативными итогами, такими как статистика о расстрелянных и умерших в ГУЛАГе.

Второй и третий зал выставки будет посвящен детству и школьным годам в СССР. В экспозицию войдут советские детские книги, елочные игрушки, а также символы и атрибуты пионерской организации: открытка о приеме в октябрята, наборы звездочек и значков и другое. В свою очередь четвертый зал расскажет о службе в Советской Армии, а пятый — о быте советских граждан в период с 1950 по 1980 год. В последнем представят советскую мебель, бытовую технику, посуду и одежду. Отмечается, что салату оливье отведут отдельную инсталляцию.

Ранее сообщалось, что в Тюмени открылась выставка «Калейдоскоп традиций», на которой представят предметы декоративно-прикладного искусства бывших стран СССР. Местом для проведения экспозиции выбрали один из крупнейших музеев Сибири — музейный комплекс имени И. Я. Словцова.