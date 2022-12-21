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12:34, 21 декабря 2022Россия

Кремль анонсировал важное и объемное выступление Путина

Пресс-секретарь Песков анонсировал важное и объемное выступление Путина на коллегии МО

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Президент России Владимир Путин выступит с важным и достаточно объемным посланием на коллегии Минобороны (МО) в среду, 21 декабря. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что на коллегии также запланировано выступление министра обороны Сергея Шойгу, к которому президент добавит заключительные ремарки.

«Будет важное выступление президента», — приводит агентство слова Пескова.

Он отметил, что коллегия пройдет в здании Минобороны на Фрунзенской набережной в Москве, а после нее Путин посетит выставку оборонного ведомства.

Также в беседе с журналистами представитель президента добавил, что оглашение послания Федеральному собранию произойдет уже в следующем году.

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Марк Леонов
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