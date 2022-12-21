Названы возможные последствия для Венгрии из-за идеи вести переговоры без Киева

Политолог Кортунов: идея Венгрии вести переговоры без Киева грозит экономическими мерами

Идея премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о необходимости проводить мирные переговоры по Украине между Москвой и Вашингтоном без участия Киева грозит стране последствиями. Возможные меры против Будапешта в беседе с «Лентой.ру» назвал генеральный директор российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Предупреждения ЕС

«Если будут последствия, они будут исходить от Европейского союза, а не от Соединенных Штатов, поскольку экономически Венгрия гораздо более зависит от Брюсселя, чем от Вашингтона. В принципе уже давно от руководства ЕС исходит угроза, что, если она будет себя вести таким образом, нарушая правила, ломая строй западных стран, возможны последствия в плане сокращения какого-то финансирования за счет Европейского союза или какие-то другие меры, которые будут работать против Венгрии», — сказал он.

Пока ничего такого сделано не было, но диссидентские высказывания Орбана не заходят так далеко, чтобы препятствовать достижению консенсуса по вопросам, касающимся России. Венгрия не заблокировала ни одного санкционного пакета против России, она затормозила вхождение в силу, но не более того Андрей Кортунов политолог

Реакция США

По мнению Андрея Кортунова, руководство Венгрии воспринимает США прямым участником военного конфликта. Это мнение основано на огромных поставках военной помощи, без которых Киеву было бы сложнее противостоять России, считает политолог.

«Позиция известная, но она не будет поддержана Соединенными Штатами. Думаю, со стороны администрации Байдена последует разъяснение, что США не являются участниками конфликта, что США оказывают поддержку Украине, но не более того. Соответственно, США не считают себя вправе вести какие-то переговоры от имени Украины, навязывать Киеву какую-то позицию», — заключил он.

Американские власти при этом не раз отказывались обсуждать условия мира на территории Украины. В Вашингтоне уверены, что это касается только руководства страны и ее граждан.