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16:44, 21 декабря 2022Россия

Роспотребнадзор прокомментировал вспышку неизвестной инфекции в Афганистане

В России усилили санитарные меры после данных о вспышке неизвестной инфекции в Афганистане

Фото: Saeed Ali Achakzai / Reuters

В России были усилены все необходимые санитарно-карантинные меры после известия о вспышке неизвестной инфекции в Афганистане. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, комментарий по ситуации приводится в Telegram-канале службы.

По предварительным данным, причиной заболевания стала широко распространенная в Афганистане крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ) — инфекция, передающаяся преимущественно через укусы клещей. В Роспотребнадзоре отметили, что подобные вспышки фиксируются в Афганистане на протяжении нескольких десятилетий. Большинство случаев отмечено в провинциях Херат, Кабул, Балх, Тахар.

В службе подчеркнули, что российским гражданам не стоит волноваться по этому поводу. «Роспотребнадзором организована надежная система защиты от завоза опасных инфекций», — заверили в Роспотребнадзоре.

Также там подчеркнули, что между Россией и Афганистаном нет прямого авиасообщения.

20 декабря глава управления здравоохранения Афганистана Абдул Хаким Хакими рассказал, что неизвестное заболевание зафиксировали в округе Шахджой. Отмечается, что на данный момент более 80 человек заразились, два ребенка скончались. Среди симптомов заболевания Хакими назвал высокую температуру и кровотечение из носа.

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Анна Щербакова
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