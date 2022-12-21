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15:25, 21 декабря 2022Россия

Шойгу назвал верхом цинизма молчание западных СМИ о военных преступлениях ВСУ

Министр обороны Шойгу назвал верхом цинизма молчание западных СМИ о преступлениях ВСУ

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Тотальное молчание западных СМИ о военных преступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) является верхом цинизма. Об этом завил глава Минобороны Сергей Шойгу во время выступления на расширенной коллегии ведомства, трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

По словам министра, одновременно с этим происходит «героизация преступного киевского режима неонацистов». «Террористические методы ВСУ преподносятся как законная самооборона или выдаются за действия российских подразделений. Украинские националисты взяли на себя роль заградотрядов», — сообщил Шойгу.

Он добавил, что Минобороны ежедневно получает сообщения о расстреле военнослужащих ВСУ, уклоняющихся от выполнения своих задач.

Ранее обозреватель Ал Бьененфелд из США уличил западные средства массовой информации во лжи о происходящем на Украине. По его словам, в настоящий момент западные журналисты изображают Киев «жертвой российской агрессии» и пытаются представить конфликт как противостояние добра со злом.

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Константин Лысяков
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