Министр обороны Шойгу назвал верхом цинизма молчание западных СМИ о преступлениях ВСУ

Тотальное молчание западных СМИ о военных преступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) является верхом цинизма. Об этом завил глава Минобороны Сергей Шойгу во время выступления на расширенной коллегии ведомства, трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

По словам министра, одновременно с этим происходит «героизация преступного киевского режима неонацистов». «Террористические методы ВСУ преподносятся как законная самооборона или выдаются за действия российских подразделений. Украинские националисты взяли на себя роль заградотрядов», — сообщил Шойгу.

Он добавил, что Минобороны ежедневно получает сообщения о расстреле военнослужащих ВСУ, уклоняющихся от выполнения своих задач.

Ранее обозреватель Ал Бьененфелд из США уличил западные средства массовой информации во лжи о происходящем на Украине. По его словам, в настоящий момент западные журналисты изображают Киев «жертвой российской агрессии» и пытаются представить конфликт как противостояние добра со злом.