Пенсионерка вышла замуж за возлюбленного после 60 лет разлуки

Metro: женщина нашла возлюбленного и вышла за него замуж после 60 лет разлуки

Пенсионерка из Аргентины воссоединилась с возлюбленным после 60 лет разлуки и вышла за него замуж. Об этом сообщает Metro.

В 1962 году бельгиец по имени Жак, которому сейчас 93 года, переехал в Буэнос-Айрес, чтобы работать. Вскоре он встретил женщину по имени Кристина. Бельгиец и аргентинка полюбили друг друга. Роман длился недолго, так как вскоре Жаку пришлось вернуться в Бельгию.

Осознав, что будущее с Жаком невозможно, Кристина вышла замуж за другого мужчину. Хотя Кристина продолжала помнить бельгийца, она потеряла всякую надежду найти его. Она не знала, что уже после расставания Жак снова приезжал в Буэнос-Айрес, искал ее и даже пытался передать ей свои контакты через ее подругу.

Через шесть лет после смерти мужа женщина и ее внуки решили попробовать найти Жака в соцсети. Попытка оказалась успешной, и влюбленные начали переписываться. Затем они встретилась вновь и провели вместе два года. В январе 2022 года 79-летняя Кристина и ее возлюбленный сыграли свадьбу в Бельгии, а в декабре они повторили бракосочетание в Аргентине.

Ранее сообщалось, что китаянка по фамилии Вэн встретила свою первую любовь спустя десять лет после расставания, вернулась к нему и вышла за него замуж. Спустя год влюбленные купили дом в Цзянси.