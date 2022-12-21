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21:34, 21 декабря 2022Бывший СССР

Зеленский опубликовал фотографии из Вашингтона

Президент Украины Зеленский опубликовал фотографии из Вашингтона

Фото: @V_Zelenskiy_official / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале фотографии из Вашингтона, куда он прибыл в среду, 21 декабря.

«Сегодня я – в Вашингтоне, чтобы поблагодарить американский народ, президента и Конгресс за столь необходимую поддержку. А также продолжить сотрудничество по приближению нашей победы», — написал украинский лидер.

Он также анонсировал ряд переговоров «по укреплению устойчивости и обороноспособности Украины». В частности, с президентом США Джо Байденом Зеленский намерен обсудить двустороннее сотрудничество Киева и Вашингтона.

Ранее самолет ВВС США, на борту которого находился президент Украины Владимир Зеленский, совершил посадку на авиабазе Эндрюс недалеко от Вашингтона.

Ожидается, что сначала, в 22 часа по московскому времени, президент Украины планирует встретиться со своим американским коллегой Джо Байденом. Их двусторонние переговоры начнутся в 22:30, продлятся два часа и завершатся пресс-конференцией.

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Марина Совина
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