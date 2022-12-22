Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:31, 22 декабря 2022Забота о себе

Женщина пять лет подряд попадала в больницу из-за «аллергии на Рождество»

Metro: пыль от елочных игрушек вызывала у женщины из Англии астму в течение пяти лет

Фото: Adele Boom

Жительница английского города Рагби в течение пяти лет попадала в больницу из-за аллергии на пыль от елочных игрушек. Об этом сообщает Metro.

49-летняя Адель Бум, страдающая астмой, всегда заменяла натуральные елки на искусственные, чтобы избежать обострения болезни. «Я думала, что буду чувствовать себя хорошо. Но с возрастом моя астма усилилась, и пять лет подряд на Рождество я оказывалась в больнице», — вспоминает она. Женщина не понимала, что вызывает заболевание, пока несколько лет назад не прошла обследование.

Материалы по теме:
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет» Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
4 октября 2019
Дети ночи Этих людей убивают лучи солнца. Они прячутся от света и выходят на улицу после заката
Дети ночиЭтих людей убивают лучи солнца. Они прячутся от света и выходят на улицу после заката
15 августа 2019

Врачи выяснили, что у Бум аллергия на пыль, которая скапливается в том числе на рождественской елке и игрушках. Женщина пошутила, что у нее аллергия на Рождество, и отказалась от всех праздничных украшений в доме. Теперь, прежде чем поставить искусственную елку, она просит мужа тщательно вытряхнуть и промыть ее. «Сейчас у нас очень мало украшений, и мы выбрасываем мишуру каждый год. Гирлянда на камине тоже исчезла», — объяснила она.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании страдает из-за неконтролируемых приступов смеха из-за редкого заболевания. Из-за этого женщина попадала в неловкие ситуации, когда люди не понимали ее поведения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
Лукашенко заподозрил соседние страны в возможной агрессии против Белоруссии
Кремль рассказал о докладе Медведева о поездке в Китай
Соратники основателя FTX признали вину в мошенничестве
Кремль связал поездку Зеленского в США с желанием Вашингтона воевать с Москвой
Дробыш назвал лучшее место на Земле
В России описали последствия захвата западной военной техники
В Кремле прокомментировали удар по гостинице в Донецке
В Кремле высказались о визите Зеленского в США
Кремль заявил об обязанности чиновников посещать Донбасс
В МИД назвали суммарные военные расходы США и ЕС на Украину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.