Женщина пять лет подряд попадала в больницу из-за «аллергии на Рождество»

Metro: пыль от елочных игрушек вызывала у женщины из Англии астму в течение пяти лет

Жительница английского города Рагби в течение пяти лет попадала в больницу из-за аллергии на пыль от елочных игрушек. Об этом сообщает Metro.

49-летняя Адель Бум, страдающая астмой, всегда заменяла натуральные елки на искусственные, чтобы избежать обострения болезни. «Я думала, что буду чувствовать себя хорошо. Но с возрастом моя астма усилилась, и пять лет подряд на Рождество я оказывалась в больнице», — вспоминает она. Женщина не понимала, что вызывает заболевание, пока несколько лет назад не прошла обследование.

Врачи выяснили, что у Бум аллергия на пыль, которая скапливается в том числе на рождественской елке и игрушках. Женщина пошутила, что у нее аллергия на Рождество, и отказалась от всех праздничных украшений в доме. Теперь, прежде чем поставить искусственную елку, она просит мужа тщательно вытряхнуть и промыть ее. «Сейчас у нас очень мало украшений, и мы выбрасываем мишуру каждый год. Гирлянда на камине тоже исчезла», — объяснила она.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании страдает из-за неконтролируемых приступов смеха из-за редкого заболевания. Из-за этого женщина попадала в неловкие ситуации, когда люди не понимали ее поведения.