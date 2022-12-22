Антонов назвал слова США о нежелании конфликта с Россией пустым звуком

Посол Антонов назвал слова США о нежелании вступать в конфликт с Россией пустым звуком

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал заявление Белого дома о нежелании вступать в конфликт с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Комментируя визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, Антонов указал, что «примирительные высказывания» администрации США об отсутствии такого намерения являются пустым звуком.

По словам российского дипломата, встречу лидеров США и Украины можно расценивать как объявление о необходимости довести конфликт до полной победы над Россией.

«Под всплески аплодисментов и язвительные ухмылки по сути объявлено о необходимости продолжения "войны по доверенности" против нашей страны», — добавил Антонов.

Зеленский прибыл в США в среду, 21 декабря. В ходе встречи Байден пообещал, что Вашингтон продолжит наращивать военную поддержку Киева, включая поставки систем противовоздушной обороны (ПВО).

