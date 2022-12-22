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11:39, 22 декабря 2022Экономика

Больше половины британских компаний признались в наличии проблем из-за Брексита

FT: больше половины британских компаний испытывают трудности из-за Брексита

Фото: Shutterstock

Больше половины британских компаний (56 процентов) испытывают трудности из-за того, что им приходится адаптироваться к новым правилам ведения торговли, установленным после выхода страны из Евросоюза (Брексита). Об этом пишет Financial Times со ссылкой на отчет Ассоциации торговых палат Великобритании (BCC).

В то же время 77 процентов опрошенных фирм признались, что Соглашение о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией, заключенное в декабре 2020 года, не помогло им увеличить продажи. «Компании, торгующие с Европой, сталкиваются со множеством проблем. К сожалению, за два года не было сделано ничего, чтобы решить хотя бы некоторые из них», — отметила глава ассоциации Шивон Хевиленд.

BCC настаивает на пересмотре договора — в частности, организация считает необходимым упростить торговлю сельскохозяйственной продукцией, а также признать в Великобритании стандарты ЕС в области промышленности и электроники. В перспективе королевству также следует возобновить более тесное сотрудничество с ЕС в области регулирования товарооборота и оказания профессиональных услуг, а также достигнуть с Брюсселем договоренностей об НДС.

Ранее издание The Spectator отмечало, что выход Британии из состава ЕС позволил Лондону избежать масштабного топливного кризиса, с которым столкнулась, например, ФРГ.

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Софья Ермакова
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