Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:36, 22 декабря 2022Бывший СССР

В Молдавии из-за угона изъяли машину румынской делегации

В Молдавии пограничники из-за угона изъяли машину правительственной делегации Румынии

Фото: Jaap Arriens / Globallookpress.com

Пограничники Молдавии изъяли одну из машин правительственной делегации Румынии, так как она числится в угоне в Италии. Об этом сообщает ТАСС.

«Делегация румынского Органа цифровизации (ADR) (…) прибыла в Кишинев с рабочим визитом по приглашению вице-премьера по цифровизации Молдовы. (…) В ходе проверки одного из автомобилей румынской делегации молдавские пограничники сообщили, что автомобиль числится в базе данных как угнанный. Об угоне сообщили итальянские власти. (…) Сотрудники Пограничной полиции конфисковали автомобиль», — сказано в сообщении.

По информации, представленной румынской стороной пограничной полиции, с 2010 года транспортное средство неоднократно было перерегистрировано властями Румынии. Уже через 10 лет машину поставили как служебную на баланс органа цифровизации. Члены делегации заявили, что не имели данных о розыске и угоне указанного транспортного средства.

Между тем ранее Молдавия выразила благодарность Румынии за помощь в снабжении жителей республики дровами, газом и электроэнергией. В ходе визита в Бухарест молдавский президент Майя Санду обсудила со своим румынским коллегой Клаусом Йоханнисом развитие двустороннего сотрудничества государств.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Курс евро превысил 77 рублей
Мэр Горловки получил контузию при обстреле гостиницы в Донецке
Тайвань поднял в воздух боевые самолеты для предотвращения вторжения ВВС Китая
Путин обсудил Украину с премьером Израиля
Ветеран купил шесть лотерейных билетов и шесть раз стал победителем
Молодые россияне рассказали о желаемом доходе
Директора российского музея вызвали в полицию после письма Пригожина
Обозначен срок отправки американского Patriot на Украину
Появились кадры с места гибели подростка из-за падения снега под Москвой
Стали известны новые подробности переговоров Роналду с саудовским клубом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.