В Молдавии из-за угона изъяли машину румынской делегации

В Молдавии пограничники из-за угона изъяли машину правительственной делегации Румынии

Пограничники Молдавии изъяли одну из машин правительственной делегации Румынии, так как она числится в угоне в Италии. Об этом сообщает ТАСС.

«Делегация румынского Органа цифровизации (ADR) (…) прибыла в Кишинев с рабочим визитом по приглашению вице-премьера по цифровизации Молдовы. (…) В ходе проверки одного из автомобилей румынской делегации молдавские пограничники сообщили, что автомобиль числится в базе данных как угнанный. Об угоне сообщили итальянские власти. (…) Сотрудники Пограничной полиции конфисковали автомобиль», — сказано в сообщении.

По информации, представленной румынской стороной пограничной полиции, с 2010 года транспортное средство неоднократно было перерегистрировано властями Румынии. Уже через 10 лет машину поставили как служебную на баланс органа цифровизации. Члены делегации заявили, что не имели данных о розыске и угоне указанного транспортного средства.

Между тем ранее Молдавия выразила благодарность Румынии за помощь в снабжении жителей республики дровами, газом и электроэнергией. В ходе визита в Бухарест молдавский президент Майя Санду обсудила со своим румынским коллегой Клаусом Йоханнисом развитие двустороннего сотрудничества государств.