Песков заявил, что российские чиновники обязаны ездить в Донбасс

Российские чиновники будут продолжать ездить в Донбасс, несмотря на сохраняющиеся риски. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Чиновники посещают российские регионы и будут посещать (…). Чиновники обязаны туда ездить. Помимо этого есть и огромное количество добровольцев и добровольческих организаций, которые тоже оказывают неоценимую помощь», — сказал представитель Кремля, комментируя обстрел в котором пострадал бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Он уточнил, что посещение некоторых районов Донецкой и Луганской народных республик опасно и сопряжено с некоторыми рисками, однако эти функции не будут мешать чиновникам выполнять свою работу.

Вечером 21 декабря ВСУ обстреляли гостиницу «Шеш-Беш», где в тот момент находился руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин, получивший в результате ранение в позвоночник. По словам его помощника, врачи не смогут извлечь застрявший в спине экс-главы «Роскосмоса »осколок мины.

По словам Рогозина, в кафе при гостинице «Шеш-Беш» проходила «рабочая встреча, узким кругом и в спокойной обстановке».