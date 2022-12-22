В днище прилетевшего в Великобританию самолета нашли труп неизвестного мужчины

В колесном отсеке самолета, прилетевшего в Лондон из Гамбии, нашли труп мужчины

В колесном отсеке самолета, приземлившегося в лондонском аэропорту Гатвик, обнаружили труп неизвестного мужчины. Об этом пишет Mirror.

Полиция Сассекса сообщила, что ужасная находка была сделана еще 7 декабря. Так, в днище самолета авиакомпании TUI Airlines, прилетевшем в Великобританию из Гамбии, обнаружили труп темнокожего мужчины — при себе у него не было никаких документов, удостоверяющих личность.

В МИД Гамбии подтвердили, что на данном этапе также не могут помочь установить личность погибшего. Правоохранительные органы Великобритании продолжают расследование, сейчас готовится отчет для коронера.

Ранее в октябре в аэропорту Германии в шасси прилетевшего из Ирана самолета авиакомпании Lufthansa нашли труп человека. Открытие было сделано после того, как пассажиры покинули борт, а воздушное судно переместилось в ангар для технического обслуживания.

