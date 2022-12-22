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17:33, 22 декабря 2022Силовые структуры

Россиянин попытался зарезать девушку во дворе дома и попал в СИЗО

В Волжском отправили в СИЗО 40-летнего мужчину за покушение на убийство девушки во дворе

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Волжский городской суд отправил под арест 40-летнего мужчину за попытку зарезать девушку. Об этом в четверг, 22 декабря, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Аркадий Григорян будет находиться в СИЗО до 21 февраля 2023 года.

По данным ведомства, вечером 20 декабря россиянин нанес своей подруге множество ножевых ранений во дворе ее дома № 62 на улице 40 лет Победы. Потерпевшую госпитализировали в тяжелом состоянии. 21 декабря полицейские задержали Григоряна. По факту произошедшего возбуждено дело по статье о покушении на убийство.

Ранее стало известно, что в Москве муж во время ссоры из-за ревности поджег супругу, она попала в реанимацию.

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Екатерина Власова
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