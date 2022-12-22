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14:09, 22 декабря 2022Среда обитания

Названы самые популярные у москвичей типы элитных квартир

Самым популярным типом элитного жилья в Москве назвали квартиры с тремя спальнями

Фото: mark champs / Unsplash

В 2022 году самым популярным типом элитных квартир у москвичей назвали объекты с тремя спальнями. Об этом говорится в исследовании агентства Intermark Real Estate, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Доля сделок с подобными квартирами достигла 32 процентов. Популярным типом жилья также посчитали апартаменты с двумя спальнями — на них пришлась доля в 28 процентов. Топ-3 списка замкнули лоты с четырьмя спальнями — за год их доля в общем объеме сделок выросла до 21 процента. Объекты с одной спальней составили 18 процентов.

Что касается наиболее востребованных локаций, то самым популярным оказался Пресненский район, где было заключено 35 процентов от общего числа сделок. Вторую строчку заняли Хамовники, третью — Тверской район.

Ранее в агентстве Kalinka Group выяснили, что за год в Москве значительно выросло предложение элитной недвижимости. В декабре 2022 года объем предложения на первичном рынке элитного жилья Москвы вырос на 25 процентов по сравнению с показателем аналогичного месяца в 2021 году.

Нина Ташевская
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