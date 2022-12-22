Россиян предупредили о всплеске мошенничества перед Новым годом

Аналитик Сизов предупредил россиян о росте числа фишинговых ресурсов перед Новым годом

Активность мошенников в преддверии любых праздников всегда значительно усиливается. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал эксперт по противодействию мошенничеству Алексей Сизов. Он объяснил, как именно предпочитают действовать злоумышленники, чтобы украсть деньги россиян.

Перед большими праздниками и в сезон распродаж фишинговые ресурсы появляются в интернете в большем объеме, отметил аналитик.

«Будет классическая тенденция, связанная с фишинговыми, то есть ненастоящими ресурсами по продаже тех или иных товаров. Понятно, что покупательская активность сейчас существенно более высокая, понятно, что сейчас некоторые вещи сложнее достать, поэтому объем фишинговых ресурсов, предлагающих те или иные товары, в том числе на несуществующих площадках в интернете больше. Перед Новым годом это классический всплеск», — предупредил он.

При этом если говорить о тенденции, то принципиально новых способов мошенничества сейчас нет, рассказал Алексей Сизов.

В целом направления мошенничества связаны со звонками от «банков», «правоохранительных органов». Это основное направление мошенничества в текущем году, конец не особо преподнес новых вещей Алексей Сизов эксперт по противодействию мошенничеству

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