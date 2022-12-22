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16:21, 22 декабря 2022Россия

Российские войска поразили более 1,3 тысячи критически важных объектов Украины

Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов заявил, что ракетные удары парализовали ВПК Украины

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

Российские войска в ходе специальной военной операции (СВО) поразили более 1,3 тысячи критически важных объектов Украины. Об этом заявил глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов 22 декабря. Его слова приводит ТАСС.

«В рамках операции высокоточными ракетами большой дальности поражено более 1 300 критически важных объектов», — сообщил Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

Он добавил, что эти действия снизили боевой потенциал противника, нарушили систему управления украинскими войсками, парализовали работу оборонно-промышленного комплекса Украины и существенно затруднили военные перевозки.

Ранее сообщалось, что глава Министерства обороны Сергей Шойгу проинспектировал подразделения группировки Вооруженных сил (ВС) России в зоне проведения специальной военной операции. Он проверил условия в пунктах временной дислокации воинских частей, в которых размещены личный состав и военная техника.

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Варвара Родикова
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