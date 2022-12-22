В Госдуме упрекнули Рогозина и премьера ДНР в потере бдительности

Депутат Лебедев упрекнул Рогозина и премьера ДНР в потере бдительности

Член комитета Государственной Думы по обороне Евгений Лебедев упрекнул экс-главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и премьер-министра ДНР Виталия Хоценко в потере бдительности, предположив, что пострадавшие в результате обстрела гостиницы в Донецке пренебрегли правилами безопасности. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Это произошло не в центре принятия решений, а в гостинице. И там, как я понимаю, был фуршет по поводу дня рождения Дмитрия Олеговича. Надо самим быть уже мудрее. На войне как на войне», — подчеркнул депутат Госдумы.

Он добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) знали местонахождение Рогозина и первых лиц Донецкой народной республики (ДНР). По его словам, информацию об этом передали сторонники Киева, либо утечка могла произойти из-за того, что кто-то из политиков во время встречи не выключил телефон.

«Есть просто люди, которые могут навести, есть человеческая глупость, когда ты держишь в кармане телефон, не отключая его, а он является источником сигнала, и там тоже службы не дремлют. Сколько угодно вариантов может быть. Но то, что это произошло неслучайно — это 100 процентов», — заключил Лебедев.

Бывший глава российской космической корпорации Дмитрий Рогозин был ранен во время обстрела гостиницы «Шеш-Беш» в Донецке 21 декабря, в свой 59-й день рождения. По словам пострадавшего, в гостиничном кафе проходила рабочая встреча «узким кругом и в спокойной обстановке». Он сообщил, что он ранен выше правой лопатки. Позже его помощник рассказал, что врачи не могут извлечь осколок мины из позвоночника.

Помимо Рогозина при обстреле ВСУ пострадали бывший топ-менеджер «Роскосмоса» Артем Мельников и председатель правительства Донецкой народной республики (ДНР) Виталий Хоценко. Кроме того, погибли два человека — член группы военных советников «Царские волки» и охранник Хоценко.