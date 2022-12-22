Польша обвинила Германию в слишком мягком отношении к России

Премьер Польши Моравецкий: ЕС платит огромную цену за просчеты Германии в отношении России

Если бы Германия заняла лидирующие позиции в Евросоюзе, политика в отношении России была бы слишком мягкой, что обернулось бы тяжелыми последствиями. С обвинениями в адрес ФРГ выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью La Stampa.

Так, Моравецкий выразил сожаление о том, что реакции некоторых стран ЕС на происходящее, особенно тех, у кого есть средства и ресурсы для эффективной помощи Украине, кажутся слишком консервативными.

Касаясь политики и позиции Германии и Франции в ЕС, Моравецкий заявил, что у блока есть выбор между подлинной солидарностью равных стран и моделью сверхгосударства, где решения будут принимать только крупнейшие столицы. Премьер-министр Польши выразил мнение, что «если бы Германия сегодня вела Европу в том же духе, что и до начала конфликта на Украине, не было бы такой жесткой позиции в отношении России». По его словам, европейские страны платят «огромную цену» за просчеты немецкой политики. При этом если бы решающее слово было у Берлина, эта цена была бы еще выше.

В сентябре Моравецкий уже высказывал мнение, что ФРГ занимает слишком нерешительную позицию в российско-украинском конфликте. Он сказал, что политика Берлина, его бесконечные колебания, нанесли огромный ущерб Европе.