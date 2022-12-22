Жители Китая стали ходить на свидания с необычной целью

HypeBae: в Китае стали популярны «одноразовые» свидания только для поцелуев

«Одноразовые» свидания, участники которых только целуются, стали популярны в Китае. О том, что китайцы стали ходить на свидания с необычной целью, пишет HypeBae.

Тренд называется «цзюй ю», что, уточняет издание, можно перевести как «партнеры по рту». В его рамках жители Китая знакомятся в сети чтобы встретиться, поцеловаться и при этом не назначать второго свидания, рассказала изданию девушка по имени Гуань Ли. «Для меня самое важное — наслаждаться моментом. С партнером по поцелую я могу почувствовать себя так, будто целую любимого человека», — сказала она.

Другая девушка, увлеченная подобными свиданиями, Чен Ман, призналась, что таким образом наслаждается интимными моментами, не ощущая необходимости быть с кем-то в отношениях, к которым она не готова.

7 декабря власти Китая ослабили профилактические меры и социальные ограничения по контролю над распространением новой коронавирусной инфекции по всей стране. Врач Чжан, к которому издание обратилось за комментарием, предостерег от таких свиданий. «Поцелуи небезопасны. С их помощью распространяются миллионы бактерий, включая болезнетворные», — сказал он.

Ранее пользователи форума Reddit перечислили железные поводы пойти с человеком на второе свидание. Среди таковых они назвали внимательность и неисчерпаемые темы для диалогов.