В будущем электромобилей усомнились

KPMG: доля электрокаров к 2030 году будет не такой большой, как ожидалось ранее

Автопроизводители усомнились в возможности массового перехода на электромобили к 2030 году на фоне рисков мировой рецессии и проблем с цепочками поставок, свидетельствуют результаты опроса аудиторской компании KPMG.

Из 915 руководителей отраслевых компаний, 76 процентов указали на обеспокоенность высокими ключевыми ставками и растущей инфляцией и выразили уверенность, что это повлияет на их бизнес в будущем году. В США этот показатель достиг 84 процентов.

На этом фоне представители отрасли ожидают, что доля электрокаров в общих продажах автомобилей будет не такой большой, как ожидалось при проведении опроса в прошлом году. Если в 2021 году автопроизводители были уверены, что от 20 до 70 процентов проданных к 2030 году транспортных средств придется на электромобили, то в этом году доля снизилась до 10-40 процентов.

В США, согласно консенсус-прогнозу респондентов, на долю электромобилей придется 35 процентов всех продаж новых машин против прошлогоднего прогноза на уровне 65 процентов. При этом администрация президента США Джо Байдена в конце прошлого года поставила целью довести показатель до 50 процентов к 2030 году.

Как пишет CNBC, снижение оптимизма по поводу перспектив электромобилей на рынке связано с ужесточением требований для получения федеральных льгот, возможной нехваткой сырьевых материалов для батарей и рекордными ценами на транспортные средства. «В долгосрочной перспективе оптимизм все еще сохраняется, однако, что более важно, в краткосрочной перспективе преобладает реализм. Это больше не радуга, бабочки и эйфория, это игра на выживание», — заявил глава отдела исследований автомобильного рынка KPMG Гэри Силберг.

По мнению опрошенных KPMG представителей отрасли, несмотря на кризисные явления на рынке, лидерство на нем сохранит за собой Tesla. Однако неожиданным стало консолидированное мнение о том, что одним из ключевых игроков на рынке станет технологический гигант Apple, который несколько лет занимается разработкой своего собственного электромобиля. В десятку потенциальных лидеров помимо Apple также вошли Audi, BMW, Ford, Honda, BYD Co., Hyundai-Kia, Mercedes-Benz и Toyota Motor.

Одной из ключевых проблем для отрасли является нехватка полупроводников, так как для производства электромобилей требуются более технологичные микросхемы. 20 декабря Financial Times сообщала, что дефицит полупроводников в мировом автопроме продлится как минимум до конца 2023 года.