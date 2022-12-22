Кубинец украл шины с каршеринговых авто на два миллиона рублей в Москве

В Москве кубинец украл шины с автомобилей на два миллиона рублей ради подарков близким

Безработный кубинец украл шины с каршеринговых автомобилей на два миллиона рублей ради того, чтобы купить подарки близким. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Изначально иностранец преподавал испанский язык, однако спрос на его услуги сократился, и молодой человек остался без денег. Возвращаться на родину он не хотел, поэтому стал снимать покрышки и продавать их. Общая сумма украденного составила два миллиона рублей.

В декабре молодого человека задержали с поличным во время демонтажа очередного комплекта резины. Он признался, что в одиночку содержит семью на Кубе и хотел порадовать родственников подарками к празднику.

22 декабря сообщалось, что кубинцы напали с ножом на россиянку ради сумки за 100 тысяч рублей.