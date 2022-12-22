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13:19, 22 декабря 2022Культура

Брук Шилдс рассказала об откровенных сценах в «Голубой лагуне» в возрасте 14 лет

Брук Шилдс рассказала, как снималась обнаженной в «Голубой лагуне» в возрасте 14 лет

Фото: Roy Rochlin / Getty Images

Американская актриса Брук Шилдс рассказала о том, как в 14-летнем возрасте снималась обнаженной в фильме «Голубая лагуна», вышедшем в 1980 году. Об этом она сообщила в своем подкасте iHeartRadio Now What?.

Вместе с артисткой в эфире появился ее партнер по картине, актер Кристофер Аткинс, которому на момент съемок было 18 лет.

«Мы были одеты в узкие полоски одежды, а мои волосы были приклеены к моему телу, чтобы скрыть грудь, которая в любом случае была очень маленькой. Я не знаю, что я пыталась скрыть», — рассказала Шилдс, подчеркнув, в некоторых сценах снималась ее дублерша.

Аткинс добавил, что после фильма ему было «трудно оставаться в одежде».

Шилдс отметила, что создатели «Голубой лагуны» хотели, чтобы актеры влюбились друг в друга, хотя в том возрасте она «даже никого не целовала».

«Вероятно, это было здорово для фильма, потому что именно об этом он и был. Вы должны признать, что химия между нами была просто потрясающей», — отметил Аткинс.

Актриса поделилась, что во время съемок фильма на острове Нануя Леву на Фиджи они неоднократно получали травмы от местных насекомых, крабов, крыс и клопов, а также заявила, что сейчас не смогла бы согласиться на подобные условия.

Ранее Брук Шилдс заявила, что ее признание в девственности вызвало общественное давление.

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Анастасия Астахова
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