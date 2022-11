Брук Шилдс пожалела о своем признании в девственности

Брук Шилдс заявила, что ее признание в девственности вызвало общественное давление

Американская актриса и модель Брук Шилдс заявила о том, что жалеет о давнем признании в девственности. Об этом она сообщила в своем подкасте Now What? with Brooke Shields.

В 1985 году, когда артистке было 20 лет, она публично призналась, что ни разу не состояла в серьезных отношениях. По словам Шилдс, это было ошибкой.

«Меня с тех пор не оставляли в покое. Я стала самой известной девственницей в мире. Оказавшись на линии огня в юном возрасте, я приобрела стойкость, это настроило меня на то, чтобы быть готовой к любым трудностям», — поделилась звезда фильма «Голубая лагуна».

Актриса добавила, что из-за этого признания пережила общественное давление, и призналась, что на протяжении долгого времени получала жуткие вопросы на эту тему от пожилых мужчин.

Ранее американская актриса Дженнифер Энистон рассказала о многолетних попытках забеременеть.