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14:03, 11 ноября 2022Культура

Брук Шилдс пожалела о своем признании в девственности

Брук Шилдс заявила, что ее признание в девственности вызвало общественное давление

Фото: Ron Adar / /Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Американская актриса и модель Брук Шилдс заявила о том, что жалеет о давнем признании в девственности. Об этом она сообщила в своем подкасте Now What? with Brooke Shields.

В 1985 году, когда артистке было 20 лет, она публично призналась, что ни разу не состояла в серьезных отношениях. По словам Шилдс, это было ошибкой.

«Меня с тех пор не оставляли в покое. Я стала самой известной девственницей в мире. Оказавшись на линии огня в юном возрасте, я приобрела стойкость, это настроило меня на то, чтобы быть готовой к любым трудностям», — поделилась звезда фильма «Голубая лагуна».

Актриса добавила, что из-за этого признания пережила общественное давление, и призналась, что на протяжении долгого времени получала жуткие вопросы на эту тему от пожилых мужчин.

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Анастасия Астахова
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