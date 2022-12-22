Балицкий назвал очень крепкой линию обороны Запорожской области

Врио губернатора Балицкий назвал линию обороны Запорожской области очень крепкой

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий назвал очень крепкой линию обороны региона. Его цитирует ТАСС.

По его словам, украинская армия собирает довольно большую группировку у линии соприкосновения. «Мы не даем им собраться для серьезного удара, хотя мы уже готовы. И сегодняшняя линия укрепления Запорожской области очень крепкая. Сегодня усилия, которые были предприняты правительством РФ по укреплению второй, третьей линии, ратифицированы», — заявил Балицкий.

Он также подчеркнул, что регион финансово обеспечен благодаря российскому правительству.