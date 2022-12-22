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15:07, 22 декабря 2022Россия

Балицкий назвал очень крепкой линию обороны Запорожской области

Врио губернатора Балицкий назвал линию обороны Запорожской области очень крепкой
Евгений Балицкий

Евгений Балицкий. Фото: РИА Новости

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий назвал очень крепкой линию обороны региона. Его цитирует ТАСС.

По его словам, украинская армия собирает довольно большую группировку у линии соприкосновения. «Мы не даем им собраться для серьезного удара, хотя мы уже готовы. И сегодняшняя линия укрепления Запорожской области очень крепкая. Сегодня усилия, которые были предприняты правительством РФ по укреплению второй, третьей линии, ратифицированы», — заявил Балицкий.

Он также подчеркнул, что регион финансово обеспечен благодаря российскому правительству.

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Алевтина Запольская
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