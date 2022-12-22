Женщина предложила бизнесмену свою печень в обмен на работу для сына

Hankyoreh: женщина решила пожертвовать печень в обмен на работу для сына и получила штраф

Жительница Кореи предложила пожертвовать бизнесмену свою печень в обмен на работу для сына, попала под суд и получила штраф. Об этом сообщает Hankyoreh.

50-летняя женщина, известная как К., узнала от подруги, что председатель крупной строительной компании серьезно болен, и ему требуется пересадка печени. Подруга связала ее с сотрудником компании Н., от которого узнала о болезни мужчины.

Н. учился в школе вместе с президентом компании, сыном председателя. На встрече с ним К. заявила, что решила пожертвовать печень в обмен на 100 миллионов вон (5,6 миллиона рублей) и работу для сына в строительной компании.

Сын председателя согласился на эти условия. 7 марта К. приехала в больницу в Сеуле, чтобы сдать анализы перед пересадкой органа. Она представилась невесткой председателя.

Спустя неделю врачи подтвердили, что К. подходит на роль донора. Но после того, как ее госпитализировали для трансплантации, у женщины диагностировали COVID-19. Из-за этого операцию пришлось перенести. Пока К. оставалась в больнице, у медсестры возникли подозрения об отношениях пациентки и председателя. Она сообщила о них в службу, которая занимается расследованием незаконной торговли органами. В результате операцию отменили. Пока велось расследование и судебное разбирательство, председатель строительной компании скончался.

Продажа человеческих органов находится в Корее под строгим запретом. По закону, всем, кто обещает дать или получить финансовую выгоду или любую другую компенсацию в обмен на орган, а также содействующим такой деятельности, грозит наказание.

Когда К. предстала перед судом, она попросила о снисхождении, так как не знала, что нарушает закон. «Я думала, мой сын сможет получить работу, если операция пройдет успешно. Мной двигала жадность, так как они пообещали мне деньги», — заявила она. Н., который организовал продажу органа, заявил, что имел личный интерес, так как дело касалось отца друга детства.

Суд приговорил К. к штрафу в размере трех миллионов вон (169,6 тысячи рублей). Н. и еще один человек, которых суд счел подельниками женщины, приговорены к шести месяцам тюрьмы с отсрочкой на два года и году тюрьмы соответственно.

Ранее сообщалось, что в английской деревне Тоддингтон, графство Бедфордшир, женщина пожертвовала часть печени сыну лучшей подруги и спасла ему жизнь. Теперь до конца жизни мальчик будет принимать иммунодепрессанты, чтобы его организм не отторг орган.