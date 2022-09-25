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Женщина пожертвовала часть печени ребенку лучшей подруги

Daily Mirror: в Англии женщина пожертвовала часть печени сыну коллеги

Фото: Shutterstock

В английской деревне Тоддингтон, графство Бедфордшир, женщина пожертвовала часть печени сыну лучшей подруги и спасла ему жизнь. Об этом сообщает Daily Mirror.

25-летняя Лорен Бекетт рассказала, что ее сын Томми родился с плохо функционирующей печенью и ему требовалась срочная пересадка. У него диагностировали неонатальный гемохроматоз — заболевание, которое является следствием фетального поражения печени, связанное с аномальным накоплением железа в органах новорожденного. Сразу после рождения ребенка поместили в отделение интенсивной терапии, а его родителям сказали срочно искать донора.

Бекетт разместила объявление, на которое откликнулись более 200 потенциальных доноров, но никто из них не подошел. Тогда женщина связалась со своей подругой и коллегой по работе, 34-летней Кейли Тейлор, и поделилась с ней своими переживаниями. Услышав историю Бекетт, Тейлор предложила свою кандидатуру на роль донора.

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После этого женщина сдала необходимые анализы и стала ждать результатов, чтобы получить разрешение на трансплантацию печени. Но, поскольку состояние Томми стремительно ухудшалось, врачи решились на операцию до получения результатов. Орган Тейлор подошел Томми, и мальчик пошел на поправку. Теперь до конца жизни он будет принимать иммунодепрессанты, чтобы его организм не отторг печень.

«Люди говорят, что то, что я сделала, просто потрясающе, а Лорен и ее семья были потрясены. Им никогда не нужно благодарить меня. Это просто облегчение — знать, что теперь с ним все в порядке», — заключила Тейлор.

Ранее сообщалось, что 10-летний Цао Сюаньи из провинции Аньхой на востоке Китая сдал кровь 30 раз и перенес операцию ради спасения жизни больной лейкемией матери. Цао Сонг, отец Сюаньи, рассказал, что за четыре дня до операции мальчику сделали семь уколов препарата для мобилизации стволовых клеток крови, который часто имеет серьезные негативные побочные эффекты.

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Евгения Черкасова
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Женщина пожертвовала часть печени ребенку лучшей подруги
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