Женщина пожертвовала часть печени ребенку лучшей подруги

Daily Mirror: в Англии женщина пожертвовала часть печени сыну коллеги

В английской деревне Тоддингтон, графство Бедфордшир, женщина пожертвовала часть печени сыну лучшей подруги и спасла ему жизнь. Об этом сообщает Daily Mirror.

25-летняя Лорен Бекетт рассказала, что ее сын Томми родился с плохо функционирующей печенью и ему требовалась срочная пересадка. У него диагностировали неонатальный гемохроматоз — заболевание, которое является следствием фетального поражения печени, связанное с аномальным накоплением железа в органах новорожденного. Сразу после рождения ребенка поместили в отделение интенсивной терапии, а его родителям сказали срочно искать донора.

Бекетт разместила объявление, на которое откликнулись более 200 потенциальных доноров, но никто из них не подошел. Тогда женщина связалась со своей подругой и коллегой по работе, 34-летней Кейли Тейлор, и поделилась с ней своими переживаниями. Услышав историю Бекетт, Тейлор предложила свою кандидатуру на роль донора.

После этого женщина сдала необходимые анализы и стала ждать результатов, чтобы получить разрешение на трансплантацию печени. Но, поскольку состояние Томми стремительно ухудшалось, врачи решились на операцию до получения результатов. Орган Тейлор подошел Томми, и мальчик пошел на поправку. Теперь до конца жизни он будет принимать иммунодепрессанты, чтобы его организм не отторг печень.

«Люди говорят, что то, что я сделала, просто потрясающе, а Лорен и ее семья были потрясены. Им никогда не нужно благодарить меня. Это просто облегчение — знать, что теперь с ним все в порядке», — заключила Тейлор.

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