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15:51, 22 декабря 2022Мир

Макрон призвал Европу уменьшить зависимость от США в сфере безопасности

WSJ: Макрон заявил, что Европе нужно уменьшить зависимость от США в сфере безопасности

Фото: Yves Herman / Reuters

Страны Европы должны уменьшить зависимость от США в сфере безопасности. К этому призвал президент Франции Эммануэль Макрон, его слова передает The Wall Street Journal (WSJ).

Глава Пятой республики отметил, что Европейский союз (ЕС) должен играть более активную роль в рамках НАТО. «Альянс — это не то, от чего я должен зависеть. Это то, что я должен выбрать, то, с чем мне работать. Мы должны переосмыслить нашу стратегическую автономию», — заключил он.

Ранее Макрон отметил, что приоритетом Парижа в текущей ситуации является защита Украины. Глава французского государства уточнил, что гарантии безопасности для России на данный момент не стоят на повестке Пятой республики.

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Виктория Кондратьева
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