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07:50, 22 декабря 2022Россия

В российском регионе разлились тонны мазута

МЧС Краснодарского края: в акватории Таманского залива разлилось около 3 тонн мазута

Фото: Сергей Фомин / Russian Look / Global Look Press

Разлив мазута произошел в акватории Таманского залива в Краснодарском крае. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по российскому региону.

Сообщение об инциденте поступило вечером в среду, 21 декабря. К месту направлены экстренные службы, выставлены боновые заграждения. Угрозы распространения разлитого вещества нет.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации края, в воду попало около трех тонн мазута.

В конце ноября в Сочи начали расследование по факту загрязнения моря нефтепродуктами в порту, площадь разлива составила более 40 тысяч квадратных метров. Эксперты отобрали пробы воды и выяснили сумму вреда, причиненного Черному морю, она составила 3,5 миллиона рублей.

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Марина Совина
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