В российском регионе разлились тонны мазута

МЧС Краснодарского края: в акватории Таманского залива разлилось около 3 тонн мазута

Разлив мазута произошел в акватории Таманского залива в Краснодарском крае. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по российскому региону.

Сообщение об инциденте поступило вечером в среду, 21 декабря. К месту направлены экстренные службы, выставлены боновые заграждения. Угрозы распространения разлитого вещества нет.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации края, в воду попало около трех тонн мазута.

В конце ноября в Сочи начали расследование по факту загрязнения моря нефтепродуктами в порту, площадь разлива составила более 40 тысяч квадратных метров. Эксперты отобрали пробы воды и выяснили сумму вреда, причиненного Черному морю, она составила 3,5 миллиона рублей.