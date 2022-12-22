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10:39, 22 декабря 2022Силовые структуры

Россиянина задержали за убийство 32-летней знакомой во время ссоры

В Оренбурге задержали 27-летнего россиянина, зарезавшего 32-летнюю подругу во время ссоры

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области

В Оренбурге задержали 27-летнего местного жителя, зарезавшего 32-летнюю подругу. Об этом в четверг, 22 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, ночью 19 декабря в квартире на улице Гражданской поселка Кушкуль нашли тело женщины с ранением груди и шеи. Выяснилось, что фигурант поссорился со знакомой и ударил ее несколько раз ножом.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее стало известно, что под Иркутском осудили на 18 лет мужчину, изнасиловавшего и задушившего подругу в доме.

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Екатерина Власова
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