Россиянина задержали за убийство 32-летней знакомой во время ссоры

В Оренбурге задержали 27-летнего россиянина, зарезавшего 32-летнюю подругу во время ссоры

В Оренбурге задержали 27-летнего местного жителя, зарезавшего 32-летнюю подругу. Об этом в четверг, 22 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, ночью 19 декабря в квартире на улице Гражданской поселка Кушкуль нашли тело женщины с ранением груди и шеи. Выяснилось, что фигурант поссорился со знакомой и ударил ее несколько раз ножом.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее стало известно, что под Иркутском осудили на 18 лет мужчину, изнасиловавшего и задушившего подругу в доме.