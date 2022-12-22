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09:56, 22 декабря 2022Среда обитания

Сбербанк спрогнозировал снижение цен на жилье в России

Сбербанк ждет снижения цен на жилье в России после продления льготной ипотеки
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Nathan Fertig / Unsplash

Продление программы льготной ипотеки позволит сохранить спрос на новостройки, благодаря чему цены на жилье в стране снизятся. Такой прогноз в беседе с РИА Новости дал зампред правления кредитной организации Анатолий Попов.

«Новая конфигурация льготной программы на новостройки позволит сохранить спрос на первичное жилье, так что возможна некоторая корректировка цен... Они продолжат снижаться», — поделился он ожиданиями. Вместе с тем Попов обратил внимание на важность разделения стоимости жилья с ипотекой и без.

В связи с этим необходимо, чтобы при ставке 8 процентов продажи сохранялись на уровне 2022 года. Этого будет достаточно для того, чтобы застройщики поддерживали устойчивый денежный поток, указал зампред правления Сбербанка.

О продлении льготной ипотеки на новостройки стало известно 15 декабря. По словам президента Владимира Путина, в стране приступят к сворачиванию программы, но будут делать это плавно. Ипотекой можно будет воспользоваться до 1 июля 2024 года.

По мнению застройщиков, продление льготной ипотеки на новостройки поддержит рынок жилья в России. Президент ГК «Основа» Александр Ручьев назвал сохранение льготной ипотеки одной из важнейших новостей для рынка недвижимости. По его словам, эта мера необходима для стимулирования продаж и увеличения объемов нового строительства.

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Алина Гончарова
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