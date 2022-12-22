Обнаружены близкие к Солнечной системе экзопланеты в переделах зоны обитаемости

Astronomy & Astrophysics: обнаружены две похожие на Землю экзопланеты в 15 световых годах

Международная группа астрономов обнаружила две новые экзопланеты, которые вращаются вокруг звезды GJ 1002. Они имеют массу, аналогичную массе Земли. Об этом сообщается в журнале Astronomy & Astrophysics.

Планеты были найдены с помощью двух спектрографов — ESPRESSO, используемого для поиска скалистых планет, на телескопе VLT (Чили) и CARMENES, применяемого для изучения М-карликов (красных карликов) в Обсерватории Калар-Альто (Испания). Они позволили измерить радиальную скорость GJ 1002, которая возникает, когда вокруг небесного тела вращаются массивные объекты, в результате чего звезда колеблется, а спектральные линии в ее спектре смещаются из-за эффекта Доплера.

Новооткрытые экзопланеты получили обозначения GJ 1002 b и GJ 1002 c. Обе они вращаются вокруг родительской звезды в пределах обитаемой зоны, что делает вероятным существование на них жидкой воды. Поскольку GJ 1002 находится всего в 15,78 световых года от Земли, планеты являются ближайшими из тех, что могут иметь пригодную для обитания среду.

GJ 1002 b имеет минимальную массу около 1,08 массы Земли. Она обращается вокруг своей родительской звезды каждые 10,35 дня на расстоянии около 0,0457 астрономической единицы. Равновесная температура планеты, которая не учитывает влияние атмосферы и тепла недр, оценивается в 230,9 кельвина. Масса GJ 1002, удаленной от звезды на 0,074 астрономической единицы, составляет около 1,36 массы Земли. Ее орбитальный период равен 21,2 дня, а равновесная температура находится на уровне 181,7 кельвина.

Родительская звезда GJ 1002 — тусклый М-карлик спектрального класса M5.5V. Он имеет радиус около 0,137 радиуса Солнца, а его масса составляет примерно 0,12 массы Солнца. Эффективная температура звезды составляет 3024 кельвинов, а ее металличность составляет около -0,25, то есть содержание элементов тяжелее гелия в ней меньше солнечного примерно в два раза. Авторы предполагают, что вокруг нее может вращаться третья планета с массой Земли.