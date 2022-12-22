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14:52, 22 декабря 2022Россия

Сын бизнесмена на Porsche устроил смертельное ДТП в Петербурге

В Петербурге сын бизнесмена за рулем Porsche устроил смертельное ДТП на КАД
СюжетДТП в Москве:

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Петербурге сын бизнесмена за рулем Porsche устроил смертельное ДТП на Кольцевой автомобильной дороге (КАД). Об этом сообщает канал «78 | НОВОСТИ».

Инцидент произошел ночью 22 декабря в районе 116-го километра автодороги. По данным канала, 21-летний автомобилист столкнулся с машиной Opel, а затем врезался в Toyota. От полученных травм 60-летняя водительница Opel погибла на месте.

По предварительной информации, виновник аварии был в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что его отец занимается бизнесом, связанным с ремонтом автомобилей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК России («Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека»). Подробности произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что дочь российского бизнесмена на машине Rolls-Royce попала в аварию в Москве. До этого девушка уже становилась участницей ДТП.

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Варвара Родикова
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