Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:44, 22 декабря 2022Мир

Подход США к военной поддержке Украины объяснили

Политолог Ордуханян заявил об оглядке США на реакцию России при поставках оружия Украине

Фото: Karolis Kavolelis / Globallookpress.com

С начала конфликта России и Украины США постепенно наращивали объемы помощи Киеву, поставляя все более мощные системы вооружений, ЗРК Patriot стали еще одним шагом в этом направлении. Высока вероятность того, что в скором времени Штаты отправят в Украину еще более дальнобойные и опасные комплексы, предположил в разговоре с «Лентой.ру» политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

«Все это время американцы ждали нашей реакции. Сначала они поставляли аптечки и сухпайки, потом стрелковое оружие, постепенно дело дошло до артиллерии. Мы же в это время только устанавливаем красные линии в безвоздушном пространстве. Логично, если скоро США поставят Украине и танки, и ракетное снаряжение», — считает политолог.

Материалы по теме:
Украину подозревают в незаконной перепродаже западного оружия. Чем закончится борьба Евросоюза и США с его контрабандой?
Украину подозревают в незаконной перепродаже западного оружия.Чем закончится борьба Евросоюза и США с его контрабандой?
14 декабря 2022
Самое страшное оружие на Земле: чем опасно ядерное, химическое и бактериологическое оружие?
Самое страшное оружие на Земле:чем опасно ядерное, химическое и бактериологическое оружие?
20 декабря 2022

Он заметил, что раньше для Штатов было недопустимо нанесение украинских ударов за пределами Донбасса, теперь же люди начали гибнуть на приграничных российских территориях. В связи с этим Ордуханян высказал мнение, что России нужно более резко отреагировать на поставки американского оружия Киеву.

Вашингтон поставит Киеву зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, заявил президент США Джо Байден. Его слова приводит CBS News. Политик отметил, что Вашингтон и его партнеры продолжат «создавать издержки для Кремля» и поддержат Украину.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталия Белова
Обсудить
Последние новости
Лукашенко заподозрил соседние страны в возможной агрессии против Белоруссии
В Кремле сообщили о продолжении согласования ответа на потолок цен
Кремль рассказал о докладе Медведева о поездке в Китай
Соратники основателя FTX признали вину в мошенничестве
Кремль связал поездку Зеленского в США с желанием Вашингтона воевать с Москвой
Дробыш назвал лучшее место на Земле
В России описали последствия захвата западной военной техники
В Кремле прокомментировали удар по гостинице в Донецке
В Кремле высказались о визите Зеленского в США
Кремль заявил об обязанности чиновников посещать Донбасс
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.