Подход США к военной поддержке Украины объяснили

Политолог Ордуханян заявил об оглядке США на реакцию России при поставках оружия Украине

С начала конфликта России и Украины США постепенно наращивали объемы помощи Киеву, поставляя все более мощные системы вооружений, ЗРК Patriot стали еще одним шагом в этом направлении. Высока вероятность того, что в скором времени Штаты отправят в Украину еще более дальнобойные и опасные комплексы, предположил в разговоре с «Лентой.ру» политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

«Все это время американцы ждали нашей реакции. Сначала они поставляли аптечки и сухпайки, потом стрелковое оружие, постепенно дело дошло до артиллерии. Мы же в это время только устанавливаем красные линии в безвоздушном пространстве. Логично, если скоро США поставят Украине и танки, и ракетное снаряжение», — считает политолог.

Он заметил, что раньше для Штатов было недопустимо нанесение украинских ударов за пределами Донбасса, теперь же люди начали гибнуть на приграничных российских территориях. В связи с этим Ордуханян высказал мнение, что России нужно более резко отреагировать на поставки американского оружия Киеву.

Вашингтон поставит Киеву зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, заявил президент США Джо Байден. Его слова приводит CBS News. Политик отметил, что Вашингтон и его партнеры продолжат «создавать издержки для Кремля» и поддержат Украину.