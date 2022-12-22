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13:15, 22 декабря 2022Ценности

Во внешнем виде работников кремлевского пула решили «навести порядок»

Во внешнем виде работников кремлевского пула решили «навести порядок» введением дресс-кода

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Главный редактор «Русского пионера» Андрей Колесников раскрыл подробности дресс-кода, который ввели для работников кремлевского пула. Соответствующий пост опубликован в его личном Telegram-канале.

В Кремле пояснили, что с помощью нового свода правил решили «навести порядок» во внешнем виде сотрудников. «Иногда были случаи, когда коллеги совсем уж небрежно относились к тому, во что они одеты», — говорится в заявлении.

Согласно публикации Колесникова, теперь представители пула должны появляться на мероприятиях исключительно в однотонных нарядах делового стиля. Мужчинам следует отдавать предпочтение брюкам, рубашкам и пиджакам. Что касается обуви, лучше выбирать ботинки или модели в стиле casual, а из аксессуаров приветствуются галстуки.

В то же время женщин призвали надевать строгие платья и юбки длиной не выше колен, а также костюмы, брюки и пиджаки. При этом на одежде не должно быть глубоких вырезов, но допускается наличие в образе ярких цветов в пределах разумного. Кроме того, журналисткам запретили выходить в свет в спортивных кроссовках, массивной обуви на платформе и босоножках.

В мае пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался об исключении ряда СМИ из кремлевского пула. Он заявил, что радиостанция «Эхо Москвы» была исключена из пула в связи с ее ликвидацией. Украинское информационное агентство УНИАН, также удаленное из пула, по его словам, «не выходит на связь». «Медуза» (включена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) была исключена из соответствующей группы, так как не обладает аккредитацией, добавил представитель Кремля.

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Карина Черных
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