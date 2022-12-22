Росавиация призвала усилить контроль в аэропортах в период новогодних праздников

Глава Росавиации Нерадько рекомендовал аэропортам и авиакомпаниям усилить безопасность

Руководитель Росавиации Александр Нерадько рекомендовал авиакомпаниям и аэропортам усилить контроль за мероприятиями, связанными с транспортной и авиационной безопасностью, в период новогодних праздников. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По итогам совещания по вопросу обеспечения бесперебойного выполнения полетов в период предновогодних и новогодних праздничных дней авиакомпаниям и аэропортам был рекомендован целый ряд мероприятий. В том числе, усилить контроль за работой с пассажирами, а также за качеством обслуживания пассажиров на борту воздушных судов и в авиагаванях.

Кроме того рекомендовалось обратить особое внимание на перевозку организованных групп детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Глава Росавиации призвал всех участников рынка авиаперевозок скоординировать усилия для повышения безопасности и регулярности перевозок, а также для соблюдения прав пассажиров и предоставления им авиатранспортного обеспечения.

Ранее в декабре Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдало авиакомпании Red Wings новые допуски на полеты в Китай и Азербайджан. Также ведомство выдало перевозчику «Азимут» допуск на полеты из временно закрытого из-за ситуации на Украине аэропорта Краснодара в Самсун (Турция).