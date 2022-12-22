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14:52, 22 декабря 2022Бывший СССР

СБУ заподозрила католического священника в оправдании действий России

СБУ заподозрила настоятеля Римско-католической церкви в оправдании действий России
СюжетНаселение России:

Фото: Roman Baluk / Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила католическому священнику о подозрении в оправдании действий России. Об этом сообщает пресс-служба украинского ведомства.

По данным СБУ, подозрение по части первой статьи 436-2 («Оправдание вооруженной агрессии») было предъявлено настоятелю прихода Киевско-Житомирской епархии Римско-Католической церкви.

Отмечается, что во время выступления перед прихожанами он называл постановкой кадры с убитыми в Буче местными жителями и призывал не доверять информации украинских СМИ и госучреждений.

В апреле власти Украины и ряд зарубежных СМИ опубликовали данные, якобы доказывающие причастность Вооруженных сил России к убийству мирного населения Бучи. В частности, ими были показаны кадры с телами людей, лежащими на улицах города, из которого вышли российские военные.

Министерство обороны России назвало подобные обвинения провокацией, обратив внимание на то, что свидетельства случившегося в Буче появились лишь на четвертый день после приезда туда СБУ и украинского телевидения.

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Алевтина Запольская
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