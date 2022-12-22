Путин разрешил сделки с попавшими под российские санкции лицами

Путин наделил правительство России правом разрешать сделки с подсанкционными лицами

Президент России Владимир Путин дал правительству право выдавать временные разрешения на сделки с лицами, которые находятся под российскими контсанкциями. Об этом говорится в соответствующем указе, пишет РИА Новости.

«Предоставить правительству Российской Федерации полномочия по выдаче временных разрешений на совершение отдельных сделок (операций, действий) с лицами, находящимися под санкциями», — говорится в документе. Указ главы государства распространяет этот порядок на правоотношения, возникшие с 3 мая 2022 года.

11 мая правительство России утвердило перечень зарубежных юридических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры. В список вошла 31 компания из Европы и США — им запрещается совершать сделки в пользу лиц, находящихся под санкциями, а также сделки, которые предусматривают совершение платежей, операций с ценными бумагами и участием и (или) в пользу лиц, находящихся под санкциями.