СКР назвал использованное для обстрела гостиницы в Донецке оружие

СКР: гостиница в Донецке, в которой находился Рогозин, была обстреляна из гаубицы Caesar

Удар по гостинице в Донецке, предположительно, был нанесен из 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Caesar. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

В момент обстрела в гостинице проводил рабочую встречу экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, он был ранен. Помимо него при обстреле ВСУ, предварительно, пострадали бывший топ-менеджер «Роскосмоса» Артем Мельников и председатель правительства Донецкой народной республики (ДНР) Виталий Хоценко. Охранник Хоценко погиб.

Сейчас следователи устанавливают личности украинских военных, причастных к обстрелу.

Рогозин был ранен в ночь на 22 декабря при обстреле гостиницы «Шеш-Беш». По словам главы республики Дениса Пушилина, в результате обстрела погибли два человека.

Как рассказал Рогозин, в кафе, попавшем под обстрел, проходила «рабочая встреча, узким кругом и в спокойной обстановке». По его словам, «кто-то слил информацию» о мероприятии украинским военным, которые в 19:45 открыли по гостиничному комплексу огонь снарядами калибра 120 или 155 миллиметров.